Avcılar'da yarın 24 saatlik su kesintisi

İSKİ’nin açıklamasında, yapılacak bu çalışma sebebiyle Avcılar’ın bazı mahallelerinde yarın sabahtan itibaren su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Açıklamada; Kemalpaşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerindeki kesintinin, yarın saat 10:00’da başlayarak 24 saat süreceği belirtildi.
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