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Avcılar'da yarın 24 saatlik su kesintisi

İSKİ, Haramidere’de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla başlatılan dere ıslah kapsamında yarın isale hatlarında deplase çalışması yapılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 19:31
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Avcılar'da yarın 24 saatlik su kesintisi

Avcılar'da yarın 24 saatlik su kesintisi
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İSKİ’nin açıklamasında, yapılacak bu çalışma sebebiyle Avcılar’ın bazı mahallelerinde yarın sabahtan itibaren su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada; Kemalpaşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerindeki kesintinin, yarın saat 10:00’da başlayarak 24 saat süreceği belirtildi.

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