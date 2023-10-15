AVM’de 19 bin 650 liralık vurgun. Kıyafetleri tek tek seçip çaldılar

Maltepe’de bir AVM’de bulunan iki farklı mağazadan ürün çalan iki şüpheli yakalandı. Toplam 19 bin 650 TL değerinde ürün çalan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
AVM’de 19 bin 650 liralık vurgun. Kıyafetleri tek tek seçip çaldılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “İş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanarak olayların aydınlatılmasına yönelik Maltepe ilçesinde çalışma başlattı. Geçtiğimiz Cuma günü saat 20.30 sıralarında Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir AVM’de bulunan farklı iş yerlerinden 19 bin 650 TL değerinde çeşitli tekstil ürünlerinin çalındığı belirlendi. Çalışmalar çerçevesinde, iş yerine ait güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. İnceleme sonucunda 2 şüpheli şahsın AVM’de bulunan mağazalardaki ürünleri reyonlardan alarak giyinme kabininde çeşitli aparatlar yardımıyla çaldıkları belirlendi ve eşkal bilgileri tespit edildi.

Yürütülen saha çalışmalarında eşkal bilgileri ile birebir uyum sağlayan 2 şüpheli şahıs aynı AVM içerisinde yakalanarak muhafaza altına alındı. Kimlik bilgileri belirlenen M.İ.S. ve N.B. isimli şahıslara yönelik yapılan aramalarda alarmları sökülmüş vaziyette 4 adet eşofman takımı, 2 adet mont, 1 adet ayakkabı ve 1 adet kazak ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahısların hırsızlık suçunu işledikten sonra çaldıkları ürünlerin ticaretini yaptıkları anlaşıldı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, “İş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçundan dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Narkotik operasyonunda 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi Gündem
Narkotik operasyonunda 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'de orman yangını Gündem
İzmir'de orman yangını
UNESCO listesindeki camide sanal tur Kültür Sanat
UNESCO listesindeki camide sanal tur
Denizli'de 2 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme Gündem
Denizli'de 2 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
"Dayan Gazze geliyoruz" diyen İhsan Şenocak tepkiler sonrası: "Bu toprakları dönmelere bırakmayacağız" Gündem
"Dayan Gazze geliyoruz" diyen İhsan Şenocak tepkiler sonrası: "Bu toprakları dönmelere bırakmayacağız"
Devlet önceliğine öğrencileri değil vakıfları aldı. Taşınmazlar Diyanet ve vakıflara gitti Gündem
Devlet önceliğine öğrencileri değil vakıfları aldı. Taşınmazlar Diyanet ve vakıflara gitti
Piyasa uzmanı Hatice Kolçak'tan yatırımcılara önemli uyarı Ekonomi
Piyasa uzmanı Hatice Kolçak'tan yatırımcılara önemli uyarı