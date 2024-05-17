Köprü ve otoyollara zam yapılınca İstanbul trafiği halloldu. İlk şoku yiyen sürücüler yola çıkamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Köprü ve otoyollara zam yapılınca İstanbul trafiği halloldu. İlk şoku yiyen sürücüler yola çıkamadı
Cuma günü trafiği bu kez köprü ve otoyollara zam yapıldığı için oluşamadı. Saatler 7'yi gösterdiğinde İstanbul Anadolu'da trafik yoğunluğu yüzde 26, Avrupa'da yüzde 27'ye ancak ulaşabildi.

Haftanın son iş günü işine erkenden gitmek ve trafiğe takılmak istemeyenler günün ilk saatlerinde yola çıkıyordu.

Normal zamanlarda saat 07:00 sularında yüzde 70'e varan trafik yoğunluğu bu kez yalnızca yüzde 26-27 seviyesine çıkabildi. Trafiğin bu denli düşük olmasını gören sürücüler söz konusu boşalma durumunu köprü ve otoyollara yapılan zamma yordu.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM GELİNCE YOLLAR BOMBOŞ OLDU

Sabah saatlerinde ilk şoku yiyen sürücüler yollara arabasıyla çıkamadı. Saatler 07:06'yı gösterdiğinde İstanbul Anadolu'da trafik yoğunluğu yüzde 26, Avrupa'da yüzde 27'yi ancak gördü. Saatler 07:21'i gösterdiğinde ise Anadolu yüzde 33, Avrupa ise yüzde 35'te kaldı.

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KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM GELMİŞTİ

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerine 2 gün önce (15 Mayıs 2024) yeni bir zam yapılmıştı.

İlk zam sonrası otomobil geçiş ücretleri 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri için 24 lira olarak belirlenmişti.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 399 liradan, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise 419 liradan işlem görmeye başladı.

Sürücüler arasında, ardı ardına gelen zamların trafik yoğunluğunu artırabileceği ve vatandaşların bütçelerini olumsuz etkileyebileceği endişesi hakim oldu.

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AVRASYA TÜNELİ'NE DE ZAM GELMİŞTİ

Köprü ve otoyollara açıklanan zammın ardından Avrasya Tüneli'ne de zam yapılmıştı. Tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıkmıştı.

Tarife minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye ve motosikletler için 31,20 TL'den 41,7 TL'ye yükseltilmişti.

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