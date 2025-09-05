Avrupa basınından 'Bizim Çocuklar'a' övgü!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yendi. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu kaydederken Arda Güler de asist yaptığı mücadelede performansıyla dikkatleri çekti.

'Bizim Çocuklar'ın' performansı Avrupa basınında da yankı buldu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU BELİRLEYİCİ ROL OYNADI"

Maisfutebol: Kerem Aktürkoğlu'nun iki golüyle Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yaptı ve Tiflis'te Gürcistan'ı 3-2 yendi.

A Bola: Kerem Aktürkoğlıu, Türkiye'nin Gürcistan'a karşı kazandığı zaferde belirleyici rol oynadı. Eski Benfica oyuncusu ilk 11'de yer aldı.

Zerozero: Türkiye, son dakikalarda yaşanan heyecanlara rağmen 2026 Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yaptı. Eski Benfica oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun göze çarpan performansı ile Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

Ali Koç'tan büyük sürpriz! Yeni teknik direktör için karar çıktı: Herkes İsmail Kartal derken...

Fenerbahçe ilgileniyordu! Alexander Mitrovic kararını verdi

"85 MİLYON İNSANI HAYALLERE SÜRÜKLEYEN NUMARA"

AS: Arda Güler'in 85 milyon insanı hayallere sürükleyen numarası. Real Madrid oyuncusu köşe vuruşunu yapmadan önce takım arkadaşının kulağına bir şeyler fısıldadı. Türkiye, Dünya Kupası elemelerine değerli bir galibiyetle başladı.

Güler, Türkiye ile de parlıyor. Real Madrid oyuncusu, Dünya Kupası elemelerinin ilk gününde Gürcistan karşısında bir asist yaptı ve Türkiye milli takımına liderlik etti. Şimdi Arda Güler'in iyi performansının tadını çıkaran Türkiye.

Mundo Deportivo: Arda Güler ve Kerem Aktürkoglu, İspanya maçı öncesi Türkiye'yi zafere taşıdı. Real Madrid ve Fenerbahçe oyuncuları, Gürcistan'ı yenen milli takımlarının galibiyetinde başrol oynadılar.

"İSPANYA'YA UYARI"

Marca: Arda Güler ve Kerem Aktürkoglu İspanya'ya uyarıda bulundu. Harika bir maç çıkaran Real Madrid oyuncusu asist yaptı ve Türk forvet iki gol attı.

Arda Güler'in dünyası başına yıkıldı! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Real Madrid yıldızını Beşiktaş'a gönderiyor!

Büyük Fatih Terim krizi! Ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadı

Fenerbahçe teklif yapmıştı! Nuri Şahin takımın başına geçiyor: Herkes şok oldu