Ali Koç'tan büyük sürpriz! Yeni teknik direktör için karar çıktı: Herkes İsmail Kartal derken...

Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Mourinho ile vedalaşılmasının ardından arayışlar derhal başlarken, dün yapılan zirvenin ardından kararlar netleşmeye başladı. Başkan Ali Koç da tercihini yaptı.

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen teknik direktör zirvesinde yerli ve yabancı adaylar masaya yatırıldı. Yapılacak görüşmelerin ardından yeni hocanın hafta başına kadar açıklanması bekleniyor.

ALİ KOÇ YABANCI TEKNİK DİREKTÖR İSTİYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda fikir ayrılıkları da yaşandığı öne sürüldü. Başkan Ali Koç'un tercihini yabancı teknik direktörden yana yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin ise İsmail Kartal'da ısrar ettiği idda edildi.

Ali Koç'un takımın başına Luciano Spalletti, Edin Terzic veya Domenico Tedesco'dan birini getirmek istediği bilgisine ulaşıldı.

Ali Koç'un Tedesco'yla görüşme gerçekleştireceği, Spalletti'nin 2 gün süre istediği, Terzic'in ise göreve hazır olduğu iddia ediliyor.

