Avrupa Birliği Suriye'ye yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik yaptırımlar listesine uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 25 kişi ve 8 kuruluşu daha ekledi.

Avrupa Birliği Suriye'ye yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamada, listeye eklenen kişi ve kuruluşların çoğunluğunun başta "Captagon" olmak üzere uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı yapanlardan oluştuğu bildirildi.

Uyuşturucu ticaretinin Suriye'deki rejimin öncülüğünde bir iş modeli haline dönüştüğü vurgulanan açıklamada, rejim içindeki kişilerin bu sayede zenginleştiği, bu ticaretin rejime gelir kapısı olduğu, elde edilen gelirin sivil halka yönelik baskının sürdürülmesini sağladığı belirtildi.

Yaptırım listesine eklenen kişiler arasında Beşşar Esed'in kuzenleri dahil olmak üzere Esed ailesinin üyeleri, rejim güçleriyle bağlantılı kişiler ile Esed ailesine ve istihbarata yakın bazı iş insanlarının bulunduğu kaydedilen açıklamada ayrıca Suriye'de faaliyette bulunan "Al-Jabal", "Castle" ve "Aman" adlı özel güvenlik ve koruma şirketleri ile bunlarla bağlantılı kişilerin de listeye alındığı aktarıldı.

Açıklamada, AB'nin Suriye ile ilgili yaptırım listesine Rusya'nın mühendislik ve inşaat şirketi Stroytransgaz ile Esed rejiminin Petrol Bakanlığınca kontrol edildiği belirtilen Gecopham adlı şirketin de rejime destek verdikleri gerekçesiyle yaptırımlara dahil edildiği bildirildi.

Son eklemelerle AB'nin Suriye bağlantılı yaptırım listesindeki kişi sayısı 322'ye, kuruluş sayısı 81'e çıktı. Yaptırımlar varlıkların dondurulması, seyahat ve fon yasağı gibi kısıtlamalar içeriyor.

(AA)

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