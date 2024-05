Sahneye çıktığına pişman oldu. Seni KİMler yuhaladı!

Girişimci ve realite TV yıldızı Kim Kardashian, Netflix'in The Greatest Roast of All Time: Tom Brady programına katıldı.

Sunuculuğunu ünlü komedyen Kevin Hart’ın yaptığı programda, Kardashian'dan birkaç şaka yapması istediğinde seyirciler neredeyse ortalığı birbirine kattı. Kardashian konuşmaya çalışırken kalabalıktan birden fazla ‘yuh’ sesi duyuldu. Komedyen Hart "Tamam, tamam," diyerek seyirciyi sakinleşmeye çalıştı. Kardashian, Hart'ın boyuyla dalga geçerek kalabalığın kalbini kazanmaya başardı. Daha sonra Brady'ye dönüp "Bu gece gerçekten Tom için buradayım" dedi.

Kim Kardashian ve eski NFL sporcusu Tom Brady’nin adı aşk dedikodularına karışmıştı.