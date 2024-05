Kim Milyoner Olmak İster’deki soru sunucuyu kıkır kıkır güldürdü. Yarışmacı ise güldüren soruyu bildi

ATV’de ekranlara gelen ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında enteresan olaylar olmaya devam ediyor.

Dün akşam programda gelen bir soru Kenan İmirzalıoğlu’nu kıkır kıkır güldürdü.

Kenan İmirzalıoğlu soruyu şu sözlerle sordu:

“Altın sorumuza geldik, 30.000 lira değerinde. Çabuk geldik. Evet, sessiz bir soru olacak. En korktum. Önce dinleyeceğiz, sorumuz sonra gelecek. Oyuncak plastik tavukların çıkardığı komik sesle yorumlanmış bir versiyonunu dinlediğiniz Don't Speak atlı şarkının orijinali No Dapt grubunun da solistli olan hangi şarkıcıya aittir? A, Britney Spears, B, Christina Aguilera, C, Given Stefani, D,Dualipa”

İmirzalıoğlu hem soru sorulurken hem de soru sonrasında gülmesi programa damga vurdu.

Yarışmacının ise soruyu bilmek için telefon joker hakkında başvurduğu bildirildi.

Yarışmanın sorulan komik soruyu bilmesi dikkat çekti.

İmirzalıoğlu ise soru telefondakine sorulurken yine güldü. Bu olay geceye damgasını vurdu.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu, Mustafa ve Yıldız çiftinin en genç evladı olarak 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. Derviş ve Yasemin isimli iki kardeşi bulunmakta.

İlk eğitimini Bala'da tamamladıktan sonra lise için Ankara'daki teyzesinin yanına yerleşti.

İlk girişiminde üniversiteye giriş sınavında başarısız olan İmirzalıoğlu, ailesinin yanına geri döndü.

İkinci denemesinde başarı göstererek Yıldız Teknik Üniversitesi'nde matematik eğitimi almaya hak kazandı.

Üniversite yıllarında arkadaşlarının teşvikiyle bir modellik yarışmasına katılan İmirzalıoğlu, yarışmada gösterdiği performansla dikkat çekti ve modellik kariyerine adım attı.

1995'te Türkiye'nin En İyi Modeli unvanını elde etti ve Best Model of the World yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek birincilik kazandı; bu başarıyı elde eden ilk Türk erkek model oldu.

Televizyon ve sinema dünyasıyla tanışıklığı ise, ünlü yönetmen Osman Sınav sayesinde oldu. Sınav'ın desteğiyle girdiği Deli Yürek dizisinin oyuncu seçmelerinde başarılı olan İmirzalıoğlu, 1999-2002 yılları arasında Yusuf Miroğlu karakteriyle ekranlarda yer aldı.

Dizi sonrasında Deli Yürek: Bumerang Cehennemi filmiyle sinema sektörüne geçiş yaptı.

Deli Yürek serisinin ardından İngilizce eğitimi almak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden İmirzalıoğlu, Türkiye'ye dönüşünde birçok film ve dizi projesinden teklifler aldı.

Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Alacakaranlık dizisinde rol almayı kabul etti ve ardından aynı ekip tarafından hazırlanan Yazı Tura filminde oynadı.

2003-2005 yılları arasında Taylan Biraderler'in yönettiği ve Uğur Yücel ile başrolü paylaştığı Alacakaranlık dizisinde Ferit Çağlayan karakterine hayat verdi.

2006'da Suat Yalaz'ın eserinden uyarlanan ve Mustafa Şevki Doğan'ın yönettiği Son Osmanlı Yandım Ali filminde oynadı.

Alacakaranlık dizisini 2005-2007 yılları arasında Selin Demiratar ile başrollerini paylaştığı Acı Hayat ve 2009'dan itibaren yayınlanan Ezel dizisi takip etti.

Cansu Dere ile başrolü paylaştığı ve Uluç Bayraktar'ın yönettiği Ezel, Türk televizyonlarında en çok izlenen aksiyon ve drama dizilerinden biri haline geldi.

2001'de Bumerang Cehennemi filminin ardından bir süre sinemadan uzak kalan İmirzalıoğlu, 2004'te Olgun Şimşek ile başrolü paylaştığı ve Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Alacakaranlık filmiyle beyaz perdeye geri döndü. Film, gişede büyük bir başarı elde etmese de, film festivallerinde ve eleştirmenler tarafından takdir edildi.

2007'de vizyona giren Kabadayı filminde Şener Şen ile birlikte rol alan İmirzalıoğlu, filmdeki uyuşturucu bağımlısı mafya babası Devran karakteriyle beğeni topladı.

22 Ocak 2010'da gösterime giren Ejder Kapanı filminde Akrep Celal adlı başkomiseri canlandırdı.

2012'de Osman Sınav'ın yönetmenliğini yaptığı ve Tuğçe Kazaz ile başrolü paylaştığı Uzun Hikaye filminde rol aldı.

Aynı yıl başlayan Karadayı dizisinde Bergüzar Korel ile başrolü paylaştı. Kenan İmirzalıoğlu, 14 Mayıs 2016'da oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine girdi.