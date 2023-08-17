Avrupa Birliği ticaret fazlası açıkladı

Avrupa Birliği (AB), haziran ayında toplam 24,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

KAYNAK: AA
Avrupa Birliği ticaret fazlası açıkladı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak 225,8 milyar avroyu, ithalatı ise yüzde 22,6 gerileyerek 201,2 milyar avroyu buldu. AB'nin dış ticaret fazlası haziran ayında 24,6 milyar avro olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, haziranda 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 yükselişle 252,3 milyar avro, ithalat da yüzde 17,7 düşerek 229,3 milyar avro oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası haziranda 23 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 43,4 milyar avro ile ABD, 30,2 milyar avro ile İngiltere, 19,7 milyar avro ile Çin, 16,9 milyar avro ile İsviçre ve 9,5 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 42,1 milyar avro ile Çin, 27,7 milyar avro ile ABD, 14,2 milyar avro ile İngiltere, 12,3 milyar avro ile İsviçre ve 8 milyar avro ile Türkiye oldu.

Öte yandan, AB, özellikle artan enerji maliyetleri nedeniyle geçen yıl boyunca ticaret açığı vermişti.

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