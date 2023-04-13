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Avrupa ülkelerine yasa dışı girişler ilk üç ayda arttı

AB ülkelerine yasa dışı girişler, yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 54 bine yükseldi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 15:08
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Avrupa Birliği ülkelerine yasa dışı girişler ilk üç ayda arttı

Avrupa ülkelerine yasa dışı girişler ilk üç ayda arttı
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Merkezi Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'ten yapılan açıklamada, sınırlardan yasa dışı girenlerin sayısının, 2022'de 330 bine yükselerek 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı anımsatıldı.

Bu yılın ilk üç ayında girişlerde en çok kullanılan güzergah Orta Akdeniz oldu. Bu rotadan 27 bin 651 kişi AB ülkelerine girdi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 305'lik artış olarak kayıtlara geçti. Orta Akdeniz rotasından en çok yasa dışı geçenler Fildişi Sahili, Gine ve Pakistan vatandaşları oldu.

İkinci sıradaki güzergah olan Batı Balkanlar'dan girenlerin sayısı ise yüzde 22 azalarak 14 bin 858'e düştü. Bu güzergahı en çok Suriyeliler ve Afganlar kullandı.

Üçüncü sıradaki Doğu Akdeniz'den gelenlerin sayısı da yüzde 8 azalarak 6 bin 11 oldu. Doğu Akdeniz güzergahını da en çok kullananlar Suriyeliler, Filistinliler ve Afganlar oldu.

Frontex, AB ülkelerine yasa dışı girişlerin yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 54 bine yükseldiğini kaydetti. (AA)

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