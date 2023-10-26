Avrupa Birliği'nden faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,5'te sabit tutarak 25 yıllık tarihindeki en uzun faiz artırım kararına böylece son vermiş oldu.

Avrupa Birliği'nden faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4,5'te sabit tuttu. Banka son verilere dayanarak enflasyonun yavaş yavaş yüzde 2'lik hedefe düşmeye başladığını açıkladı.

ECB açıklamasında, "Yönetim Kurulu'nun geçmişteki faiz artış kararları finansman koşullarına yansıtılmaya devam ediyor. Bu (kararlar), talebi giderek azaltıyor ve dolayısıyla enflasyonun düşmesine destek oluyor" denildi.

ECB eylül ayında yaptığı toplantıda faiz oranlarını tarihi zirveye çıkarmış ve bunun büyük ihtimalle bir yılı aşkın süredir devam eden enflasyonla mücadelesinde son adım olacağının sinyalini vermişti.

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