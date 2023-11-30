Avrupa Birliği'nden Lavrov'a uçuş izniyle ilgili flaş karar

Avrupa Birliği’nin (AB) geçtiğimiz yıl Varşova yönetiminin kararıyla Polonya'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısına katılmasına izin vermediği Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu yıl Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığındaki toplantı kapsamında başkent Üsküp’e ulaştı.



BULGARİSTAN ZAHAROVA'YI HAVA SAHASINDAN GEÇİŞİNE İZİN VERMEDİ



Lavrov'un uçağı Yunanistan üzerinden Kuzey Makedonya'ya ulaşırken, başlangıçta Rus bakan ve heyetini taşıyan uçağın, hava sahasını kullanmasına izin veren Bulgaristan üzerinden geçmesinin beklendiği, ancak Sofya'nın uçuş serbestisi kararının Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova için geçerli olmadığı ortaya çıktı.



Bu gezinin, Lavrov'un, Belarus ve Türkiye ziyaretleri hariç, Ukrayna'da başlayan askeri operasyon sonrası Avrupa'ya yaptığı ilk ziyaret olması da dikkat çekti.