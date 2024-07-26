Avrupa Birliği'nden Putin'i çıldırtacak karar. Rusların parası bakın nereye yollandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Avrupa Birliği'nden Putin'i çıldırtacak karar. Rusların parası bakın nereye yollandı

Avrupa Birliği'nden öyle bir hamle geldi ki, Rus Devlet Başkanı Putin'in bu karara ne cevap vereceği merakla bekleniyor. AB, Ukrayna'ya dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden 1,5 milyar euro verdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıkladı. Rusların dondurulan varlıklarından elde edilen gelirin, Ukrayna'ya aktarılacağını duyurdu.

Leyen, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. AB Komisyon Başkanı Leyen, paylaşımda, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen 1,5 milyar euro gelirin Ukrayna'ya kaynak sağlandığını açıkladı.

AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğuna işaret eden Von der Leyen, "Bugün, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan 1,5 milyar avro geliri Ukrayna'nın savunma ve yeniden inşasına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Kremlin'in parasını Ukrayna'ya göndermenin önemli bir sembol olduğuna dikkati çekerek, bunun Ukrayna ve Avrupa'yı daha güvenli bir hale getireceğini belirtti.

AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurdu. Rus varlıklarını elinde tutan finansal kurumlar bunlarla vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar eurosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor. Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor. Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar avrodan fazla gelir elde etmişti.

AB ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıklarının yatırıma dönüştürülmesinden elde edilen milyarlarca avroluk karı Ukrayna'ya destek için kullanacak.

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