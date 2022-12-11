Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'na rağmen Rusya ile yakın ilişkilere sahip olmasından rahatsız olduğunu açıkladı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre; Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Türkiye'den Rusya'ya yönelik politikasını değiştirmesini ve Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik aldığı yaptırımları hayata geçirmesini talep etti.

Josep Borrell'in Avrupa Parlamentosu’na (AP) konuyla ilgili gönderdiği yazı, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin Pazar günkü baskılarında yer aldı. Borrell yazıda, "Türkiye'nin AB'nin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı önlemlerine katılmama politikası giderek artan endişe kaynağı" ifadesini kullandı.

Borrell, AB ve Türkiye'nin Gümrük Birliği içinde olduğuna dikkat çekerek bunun malların hem sivil hem de askeri amaçlı olmak üzere çift kullanımlı serbest dolaşımını güvence altına aldığına işaret etti. AB ürünlerin serbest dolaşımı nedeniyle AB yaptırımlarının delinebileceği endişesini taşıyor.