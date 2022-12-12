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Rusya'dan Türkiye açıklaması: Türkiye'ye anlatmak çok önemli

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin İstanbul’da gerçekleştirilen siyasi istişarelere ilişkin, “Türkiye'ye sahadaki gerçek durum hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştık. Batı medyasının çarpıtmaya devam ettiği durumu Türkiye'ye anlatmak bu açıdan çok önemliydi” dedi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 20:14
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Rusya: Türkiye'ye sahadaki gerçek durum hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştık

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Türkiye'ye anlatmak çok önemli
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, 8-9 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilen Türk- Rus siyasi istişareleri ile ilgili gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Verşinin, “Ukrayna, Donbass ve Rusya'nın yeni bölgelerindeki gelişmeleri tüm ayrıntılarıyla ele aldık. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırgan tavrına ve Donbass ile Rusya'nın diğer bölgelerindeki sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekerek, Türkiye'ye sahadaki gerçek durum hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştık. Batı medyasının çarpıtmaya devam ettiği durumu Türkiye'ye anlatmak bu açıdan oldukça önemliydi. Çok sayıda yanlış haber yapıldı” dedi.

Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin son turunun İstanbul'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Verşinin, “Her şeyin nasıl bittiğini hatırlamalısınız. Her şey Ukrayna'nın saldırgan ve yapıcı olmayan davranışlar sergilemesiyle sona erdi. Biz ise tam aksine özel askeri operasyon sırasında açıklanan hedeflere ilişkin görüşme yapmaya hazır olduğumuzu ifade eden açıklamalar yaptık” şeklinde konuştu.

Rusya ile Türkiye arasında gelişen ikili ilişkiler çerçevesinde İstanbul faydalı istişareler yapıldığını belirten Verşinin, “İstişareler, BM Güvenlik Konseyi reformu ve Birleşmiş Milletlerin yeni dünyadaki rolüne ilişkin bakış açımızın yanı sıra New York'taki ve diğer uluslararası platformlardaki delegasyonlarımız arasındaki etkileşim gibi çeşitli konularla ilgiliydi. Bunlar özellikle Afganistan, Libya, Filistin ve Orta Doğu'daki durumları kapsıyor. Tüm bu konular zaman zaman New York'ta ele alınıyor ve kesinlikle hem bizi hem de Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor” ifadelerini kullandı.

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Maçkalı
12.12.2022 20:52
Allah rızası için anlayan varsa yazsın, 20 yıldır ùlke yönetiyor, bana ne halletmiş bu gūne kadar. Libya ortada, suriye, ırak, mısır ortada ne dūzeldi potamyalı rūstem konuşma. Konuştukça batıyorsun.  
 
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