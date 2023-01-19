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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 11:22
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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 azalışla 454,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybederek 15.118 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 7.800 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 azalışla 7.049 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,62 değer kaybıyla 8.878 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 gerileyerek 25.947 puanda bulunuyor.

Dün 1,0890 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test eden avro/dolar paritesi, şu sıralarda 1,0810'dan işlem görüyor.

Analistler, zayıf ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin nihai faiz oranının yüzde 5'in üzerinde olması gerektiğine dair "şahin" açıklamaları ile piyasalarda enflasyon verileri sonrası oluşan iyimser havanın tersine döndüğünü, resesyon fiyatlamalarının güçlendiğini bildirdi.

Fed'in sıkılaşmaya ne kadar süre devam edeceğine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki oynaklığın temel nedeni olduğunu aktaran analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Davos'ta "Avrupa'nın Yeni Büyümesini Bulmak" başlıklı panelde yapacağı konuşmanın önemini vurguladı.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını söyledi. (AA)

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