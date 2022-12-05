﻿Avrupa borsaları biri hariç düşüşle tamamlandı

Avrupa'da borsalar, Çin'in bazı şehirlerde COVID-19 testi ile ilgili kuralları gevşetmesi ve salgın ile ilgili katı kısıtlamalarda daha fazla gevşemenin gelebileceğinin sinyalini vermesiyle Asya-Pasifik'te hisse senetlerinde pozitif trende karşı, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 azalarak, 441,47 puandan kapandı.

Gıda ve içecek şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,54 üzerinde düşüş gösterirken, bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 azalışla 6.696,96 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,56 kayıpla 14,447,61 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,3'lük azalmayla 24.547,84 seviyesine düştü.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,15'lik yükselişle günü 7.567,54 seviyesinden tamamladı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 21.25 itibarıyla yüzde 0,323'lük düşüşle 1,051 seviyelerinde seyrediyor.