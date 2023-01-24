24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alıcılı başladı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 12:13
Takip Et

Avrupa borsaları İngiltere hariç güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı
+
Aa
-

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,11 artışla 454,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 15.115 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 7.763 puanda seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 artışla 7.051 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.945 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 primle 25.845 puanda bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisi ile dün son 10 ayın zirvesini test eden avro/dolar paritesi, bugün de yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0890'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle enerji arz ve fiyatlarına ilişkin endişelerin geri plana itilmesi ile piyasalarda risk iştahının arttığını aktaran analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Öte yandan, Almanya'da bugün açıklanan GfK tüketici güven endeksi şubatta -33,9 ile beklentilerin altında kaldı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
2
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
3
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
4
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
5
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
6
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
7
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.