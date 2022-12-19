Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 artışla 425,87 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 7.361,31 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 artarak 13.942,87 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 yükselerek 6.473,29 puana ulaştı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,02 değer kaybederek 23.683,54 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 1,063 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, doğal gaza megavatsaat başına 180 avro tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.
AB Komisyonu, META'yı Facebook platformunda rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı.
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi. (AA)
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