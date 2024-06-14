Avrupa borsalarında kapanış verileri belli oldu

Kaynak: AA
Avrupa borsalarında kapanış verileri belli oldu

Avrupa borsaları bugünü düşüşle tamamladı.

Gösterge endeks Stoxx Europe 600, günü yüzde 1,31 değer kaybıyla 516,04 puandan tamamladı.

Bugün Avrupa borsaları işlem gününü genel olarak düşüşle tamamladı. İşte önemli endekslerin günlük performansları:

- İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,63'lük bir düşüşle 8.163,67 puana geriledi.
- Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 1,99'luk bir azalışla 7.708,02 puana indi.
- Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,96 oranında değer kaybederek 18.265,68 puana geriledi.
- İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,18 oranında azalarak 33.609,85 puana düştü.

Endekslerdeki düşüşler, genel olarak Avrupa piyasalarında yaşanan olumsuz havanın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Özellikle ABD'deki enflasyon verileri ve Fed'in faiz indirim beklentilerindeki değişiklikler, küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,59 azalarak 1,074 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini düşürmesi nedeniyle olumsuz bir seyir izledi.

Stoxx Europe 600'de yer alan bütün sektörlerde kayıplar görülürken, otomotiv sektörü hisselerindeki düşüş yüzde 2,3'e kadar ulaştı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda mart ayına göre yüzde 0,1 azalarak geçti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 3'lük bir düşüş kaydedildi. Bu veriler, Avro Bölgesi ekonomisindeki büyüme momentumunun zayıfladığına işaret ediyor ve piyasalarda belirli endişelere neden oluyor.

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