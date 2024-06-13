54 yıllık gıda devinin tesisleri satıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
54 yıllık gıda devinin tesisleri satıldı

Korona salgını döneminin sonrasında küresel bütün piyasalar büyük bir sıkıntıya girdi.

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin entegre üretim tesisleri, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne satıldı.

54 yıl önce kurulan ve Türkiye'nin önde gelen yağ üreticilerinden biri olan Oruçoğlu Yağ Fabrikası, Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındı.

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EN BÜYÜK İLK 500'DEYDİ

Oruçoğlu Yağ, 2020 yılında İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer aldı. Ancak şirket, icradan satışa çıkarıldı.

İcra dosyasına göre, alacaklı Mersin merkezli Hakan Gıda ve Sanayii Dış Ticaret şirketi iken, borçlu taraf ise Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. idi.

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SATIŞA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin kurumdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Tarım Kredi Grubu'nun bir iştiraki olan Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk tarımına ve bitkisel yağ sektörüne katkı sağlamak ve üretici ortaklarının menfaatlerini en üst düzeyde korumak amacıyla kurulmuştur.

Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda, yeni yatırım yapma veya tesis satın alma seçenekleri, yetkili kurullarımızca yapılan çalışmalar ve bağımsız kuruluşlara hazırlatılan raporlar doğrultusunda tüm detaylarıyla değerlendirilmiştir.

Afyonkarahisar’da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin entegre üretim tesislerinin cebri icra yoluyla satışının ilan edilmesi üzerine, yatırım ve büyüme hedeflerimiz kapsamında ihaleye katılma kararı alınmıştır.

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