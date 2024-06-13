ATM kartınızı anında yutacak. Para çekerken bunu yapan yandı

Talep ödeme katmanı hizmetleri, sadece bireysel ödemelerle sınırlı kalmayacak. Gelecekte bu sistem, elektronik ticaret ödemelerinden elektronik sipariş ödemelerine, kurumsal fatura ödemelerine kadar pek çok alanda kullanılacak.

Bu sayede ödeme işlemlerinde geniş bir kullanım alanı ve daha fazla kolaylık sağlanacak.

Bu yenilik, finansal işlemlerin hızını ve güvenliğini artırarak, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor.