ATM kartınızı anında yutacak. Para çekerken bunu yapan yandı

3. Kartın son kullanma tarihinin geçmesi: Kartınızın son kullanma tarihi geçmişse, ATM tarafından kartınız yutulabilir.
4. ATM'de teknik bir arıza: ATM'de teknik bir arıza oluşması durumunda da kartınız otomatik olarak yutulabilir.
5. Kart için kayıp veya çalıntı ihbarında bulunulması: Eğer kartınız için kayıp veya çalıntı ihbarında bulunulmuşsa, güvenlik sebepleriyle ATM kartı yutabilir.
Bu durumlarla karşılaşmamak için ATM kullanırken dikkatli olmak, şifre güvenliğine önem vermek ve kartınızın güncel durumunu düzenli olarak kontrol etmek önem arz ediyor. Kartınızın yutulması durumunda bankanızla iletişime geçerek gerekli adımları atmanız gerekiyor.