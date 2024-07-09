Avrupa borsalarında kritik veriler açıklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Avrupa borsalarında kritik veriler açıklandı

Avrupa borsaları, Fransa'daki seçimler sonrasında ortaya çıkan siyasi belirsizlik nedeniyle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,9 değer kaybıyla 511,76 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 düşüşle 8.139,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,56 azalarak 7.508,66 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,28 düşüşle 18.236,19 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 kayıpla 33.864,47 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,1 azalarak 1,08 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Fransa'daki seçimlerin ardından ortaya çıkan siyasi belirsizlik ortamını olumsuz karşıladı. Seçimlerde solcu Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili ile ilk sırayı alırken, Macron ittifakı 163 sandalye ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı 143 sandalye elde etti.

Fransa'da yeni meclis tablosu, hükümet kurmak için ittifaklar ya da partiler arasında koalisyon görüşmelerini zorunlu hale getirdi.

İlgili Haberler
Bir ili çekirgeler bastı. Köylüler diken üzerinde
Bir ili çekirgeler bastı. Köylüler diken üzerinde
Emekli aylıkları bu rakama çıkacak. Ünlü gazeteci kesin bilgi diyerek açıkladı
Ünlü tencere devi iflas etti. Türkiye'de mutfakların baş tacıydı
Selçuk Geçer dolarda kopacak kıyameti açıkladı. 2001 krizini işaret etti
Son Haberler
Afrikada filler turisti çiğneyerek öldürdü Dünya
Afrikada filler turisti çiğneyerek öldürdü
Hayvan otlatırken suya kapılan çoban kayboldu Gündem
Hayvan otlatırken suya kapılan çoban kayboldu
Kredi kartı kullananlar dikkat. Aradığınız limite ulaşamayacaksınız Ekonomi
Kredi kartı kullananlar dikkat. Aradığınız limite ulaşamayacaksınız
UEFA'dan skandal karar. Hollanda İngiltere maçı öncesi 'şikeci hakem' krizi Spor
UEFA'dan skandal karar. Hollanda İngiltere maçı öncesi 'şikeci hakem' krizi
Ankara'da öğretmenlerin yürüyüşüne polis müdahale etti Gündem
Ankara'da öğretmenlerin yürüyüşüne polis müdahale etti
Gizem Örge sevdasını haykırdı Spor
Gizem Örge sevdasını haykırdı
Çerkezköy'de yük treni raydan çıktı: Tren seferleri aksadı Gündem
Çerkezköy'de yük treni raydan çıktı: Tren seferleri aksadı