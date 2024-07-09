Avrupa borsalarında kritik veriler açıklandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,9 değer kaybıyla 511,76 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 düşüşle 8.139,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,56 azalarak 7.508,66 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,28 düşüşle 18.236,19 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 kayıpla 33.864,47 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,1 azalarak 1,08 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Fransa'daki seçimlerin ardından ortaya çıkan siyasi belirsizlik ortamını olumsuz karşıladı. Seçimlerde solcu Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili ile ilk sırayı alırken, Macron ittifakı 163 sandalye ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı 143 sandalye elde etti.

Fransa'da yeni meclis tablosu, hükümet kurmak için ittifaklar ya da partiler arasında koalisyon görüşmelerini zorunlu hale getirdi.