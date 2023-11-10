Avrupa bu vahşeti konuşuyor. Döverek bayılttı sonra ateşe verdi

Romanya'da bir şahıs, 54 yaşındaki teyzesini önce feci şekilde dövdü sonra baygınlık geçiren kadını ateşe verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Avrupa bu vahşeti konuşuyor. Döverek bayılttı sonra ateşe verdi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Liliana Popa isimli kadın, evinin kapısında öz yeğeni tarafından acımasızca dövüldü.

Apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan olayda, tartışmanın kapı önünde başladığı görüldü.

Anlaşmazlığın ilk etapta miras yüzünden çıktığı tahmin ediliyordu ancak Liliana Popa'nın kuzeni, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Acılı kuzen, katil ve maktul arasında bir iş bulma kavgası olduğunu ancak Liliana Popa'nın yeğeninden yana bir tehlike hissetmediği için polise herhangi şikayette bulunmadığı ortaya çıktı.

Pazartesi sabahı teyzesinin kapısına gelen şahıs, elindeki benzini teyzesinin başından aşağı dökmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaşadığı apartmana girerek kurtulmaya çalışan talihsiz kadın, blok girişinde köşeye sıkıştı. Teyzesini öldürmek için fırsat bulan adam, Popa'nın kafasına sert bir tekme attı. Baygınlık geçiren kadın, yere yığıldı.

Bununla yetinmeyen adam, kendisine engel olmak isteyen kişiden de kurtulduktan sonra teyzesinin yerde yatan bedenini ateşe verdi. Görgü tanıkları, olayın ardından ambulansı ve itfaiyeyi aradı ancak yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dünya basınında ses getiren soruşturmanın, Cinayet Dairesi ile birlikte Bükreş Mahkemesi'ne bağlı savcılık tarafından yürütüldüğü açıklandı. Polisin kıskıvrak yakaladığı katil yeğenin alacağı ceza ise henüz netlik kazanmadı.

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