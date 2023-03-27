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Fenerbahçe'ye 65 bin Euro'ya gelen İsmail Yüksek Avrupa devlerinin gözdesi oldu

Fenerbahçe’nin yıldızı İsmail Yüksek, her geçen gün değerini artırmaya devam ediyor. 2020 yazında Gölcükspor’dan Fenerbahçe’ye 65 bin Euro’ya alınan İsmail için milyon Euro’luk bonservis bedelleri konuşuluyor.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 18:34
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Avrupa devleri İsmail Yüksek'in peşinde

Fenerbahçe'ye 65 bin Euro'ya gelen İsmail Yüksek Avrupa devlerinin gözdesi oldu
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2022-2023 sezonuna süre bulduğunda ortaya koyduğu muhteşem performanslarıyla damga vuran Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’in talipleri artıyor.

Sarı lacivertli ekibin 2020 yılının yaz aylarında Gölcükspor’dan transfer ettiği ve sonrasında sırasıyla Balıkesir, Adana Demir ile Bursaspor’a kiralık olarak gönderdiği İsmail, şimdilerde Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye başladı bile…

Bu sezon şimdiye dek 21 karşılaşmaya çıkan ve 1 gol ile 1 asiste imza atan İsmail, özellikle Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Sevilla ile oynadığı ikinci karşılaşmadaki performansıyla göz doldurmuştu.

2027’YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
İsmail’in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak bu durum bile Avrupa takımlarının radarına girmesine engel değil… Sarı lacivertli yönetime İsmail için şimdiden bonservis sormaya başlayan Avrupalı menajerler ve kulüplere 15-20 milyon Euro arasındaki rakamların konuşulduğu öğrenildi.

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