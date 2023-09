Avrupa Filmleri Haftası başladı

Türkiye’de 10 şehirde düzenlenen Avrupa Filmleri Haftası, Ankara, Eskişehir, Trabzon ve İzmir’den sonra, Samsun’la birlikte eş zamanlı olarak Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne ve Mersin’de de başladı.

Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi ile Eflatun Kitap ve Samsun Sinema Topluluğu ortaklığı ile 28 Eylül’e kadar devam edecek etkinliğin ilk filmini ise Litvanya yapımı, “Koşucu” adlı film oldu. Paribu Cineverse Samsun Yeşilyurt AVM Sinema Salonu’nda ücretsiz olarak gösterime giren filme Samsunlu sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

“BU FİLMLER GİŞELERDE YOK”

Tüm sinemaseverleri etkinliğe davet eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “1997 yılından bu yana odamız çatısı altında AB Bilgi Merkezi’ne ev sahipliği yapıyoruz. Bu zaman zarfında Samsun AB Bilgi Merkezi olarak da onlarca sosyal ve kültürel etkinlikler düzenledik. Yine çok özel bir etkinlikle gişelerde bulamayacağımız Avrupa filmlerini, halkımızla buluşturmanın mutluluğu içindeyiz. Bildiğimiz gibi film festivalleri sanatı, sanatçıyı ve seyirciyi buluşturmayı amaçlar.

Etkileri sadece icra sırasında değil, festival bittikten sonra da pek çok alanda devam eder. Uluslararası film festivalleri ise toplumları ve kültürleri yakınlaştıran etkinliklerdir. Biz de gerçekleştirdiğimiz Avrupa Film Haftası etkinliği ile şehrimizde AB ve Türk kültürleri arasında bir köprü oluşturmayı hedefledik. Sinemaseverler birbirinden sürükleyici Avrupa filmlerini gösterimden bir gün önceden sinema gişelerinden biletlerini temin edip izleyebilir” dedi.



GÖSTERİME GİRECEK OLAN FİLMLER

AB üyesi ülkelerin Türkiye büyükelçilikleri ve AB delegasyonu tarafından seçilen ve 28 Eylül tarihine kadar gösterimde olacak filmler ise söyle:

Avusturya’dan “Oskar ve Lilli / Oskar & Lilli”, Belçika’dan “Molenbeek’in Tanrıları / Gods of Molenbeek”, Bulgaristan’dan “Sonsuz Bahçe / The Infinite Garden”, Estonya’dan “Eczacı Melchior / Melchior the Apothecary”, Finlandiya’dan “Aurora”, Fransa’dan “En Başarılı Prodüksiyon / The Big Hit”, Almanya’dan “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı / Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”, İrlanda’dan “Amber’le Çıkmak / Dating Amber”, İtalya’dan “İyiyim / Io Sto Bene”, Letonya’dan “Evlilik Hayatım / My Love Affair with Marriage”, Malta’dan “Luzzu”, Hollanda’dan “Vahşi Amsterdam / Wild Amsterdam”, Polonya’dan “Bir Daha Asla Kar Yağmayacak / Never Gonna Show Again”, İspanya’dan “Kız Öğrenciler / Schoolgirls” ve İsveç’ten “Faili Meçhul / Cold Case Hammarskjöld.”