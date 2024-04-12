Avrupa ile ABD arasında Ukrayna gerginliği

Züleyha Öncü
Avrupa ile ABD arasında Ukrayna gerginliği
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni silah yardımlarının gelmemesi durumunda Rus güçlerine karşı fazla dayanamayacaklarını söyledi. Gazeteci Ardan Zentürk, ABD ile Avrupa arasındaki Ukrayna gerginliğini irdeledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ediyor. Rus kuvvetlerinin olası bir taarruzu beklenirken, Ukrayna cephesi ise yeni silah desteği bekliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamalarda özellikle Patriot füze sistemlerinin gelmemesi durumunda Rus kuvvetlerine karşı fazla dayanamayacaklarının altını çizdi.

Gazeteci Ardan Zentürk Ukrayna’daki son gelişmeler ile birlikte Avrupa ve ABD arasında çıkan gerginliği irdeledi. YouTube kanalında bir video paylaşan Zentürk, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin silah taleplerine dikkat çekerek, Avrupa ülkelerinin Patriot füzeleri gönderebileceğini söyledi.

Zelenski’nin açıkladığı tehlikeyi vurgulayan Zentürk, "Hollandası, Belçikası o patriotları ne yapacaklar ki? Hollanda'ya kim saldıracak? Verseler adama işini kurtaracak” şeklinde konuştu.

ABD tarafının Ukrayna’ya parça parça yardımlar gönderdiğini belirten Zentürk, son olarak ABD Başkanı Biden’ın 138 milyon dolarlık ek bütçeyi onayladığını söyledi. Zentürk, ABD’nin son dönemde ara çözümler bulmaya çalıştığını söyledi.

Zentürk, söz konusu ek yardımların tam çözüm sağlamadığını vurgulayarak Rusya’nın yüzlerce yerleşim birimine füze ve dronları yığmak üzere olduğunun altını çizdi.

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