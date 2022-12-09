9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

AİHM, Fransa'yı mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 3 sığınmacı ailenin barınma taleplerinin zamanında yerine getirilmemesine ilişkin dün verdiği kararla Fransa'yı suçlu buldu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 12:57
Takip Et

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3 sığınmacı ailenin barınma taleplerinin zamanında yerine getirilmemesine ilişkin dün verdiği kararla Fransa'yı suçlu buldu

AİHM, Fransa'yı mahkum etti
+
Aa
-

AİHM, dün verdiği kararda, 3 sığınmacı ailenin acil barınma taleplerinin dikkate almayan Fransa'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkına ilişkin 6. maddesinin 1. fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme, Fransa'nın 3 aileye ayrı ayrı 5 bin avro ve mahkeme masrafları için toplam 7 bin 150 avro ödemesine karar verdi.

İkisi Kongolu, biri Gürcü toplam 3 aile, sığınma talebiyle 2018'de Fransa'ya gelmişti.

Ülkenin güneyindeki Haute-Garonne Valiliği, 3 aileye sığınma hakkı vermiş ancak barınma taleplerine karşılık vermemişti.

Bunun üzerine, 3 aile Toulouse mahkemesine ayrı ayrı başvurmuştu. Toulouse mahkemesi, sığınmacılara kalacak yer konusunda yardımcı olunmasına karar vermiş, ancak Haute-Garonne Valiliği kararı yerine getirmemişti.

AİHM'in 2018'de aldığı geçici kararın akabinde, 3 ailenin barınma talepleri yerine getirilmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
7
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Bursa Gemtaş 3 personel alacak
﻿Bursa Gemtaş 3 personel alacak
﻿Bursa Gemtaş 3 personel alacak
﻿Hizan SYDV personel alacak
﻿Hizan SYDV personel alacak
﻿Hizan SYDV personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.