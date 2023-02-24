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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 14:16
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Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin rakibi

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kurada sarı-lacivertlilerin rakibi belli oldu.

RAKİP SEVILLA OLDU
Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu.

Sarı lacivertli ekip rakibiyle ilk maçını 9 Mart'ta deplasmanda, rövanşı ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak.

Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda çeyrek finale yükselecek.

Diğer eşleşmeler şu şekilde;

Union Berlin - Union Saint-Gilloise
Juventus - Freiburg
Bayer Leverkusen - Ferencvaros
Sporting Lizbon - Arsenal
Manchester United - Real Betis
Roma - Real Sociedad
Shakhtar Donetsk - Feyenoord

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