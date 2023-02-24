Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kurada sarı-lacivertlilerin rakibi belli oldu.
RAKİP SEVILLA OLDU
Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu.
Sarı lacivertli ekip rakibiyle ilk maçını 9 Mart'ta deplasmanda, rövanşı ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak.
Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda çeyrek finale yükselecek.
Diğer eşleşmeler şu şekilde;
Union Berlin - Union Saint-Gilloise
Juventus - Freiburg
Bayer Leverkusen - Ferencvaros
Sporting Lizbon - Arsenal
Manchester United - Real Betis
Roma - Real Sociedad
Shakhtar Donetsk - Feyenoord