24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Sevilla. Kadrosunda tanınan isimler var

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Sevilla. Kadrosunda tanınan isimler var

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi İspanya ekibi Sevilla oldu. İşte Sevilla'nın kadrosu...

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 14:44
Takip Et

Kadrosunda tanınan isimler var. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Sevilla

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Sevilla. Kadrosunda tanınan isimler var
+
Aa
-

Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin rakibi Sevilla oldu.

Sevilla'nın kadrosunda Süper Lig'de oynamış eski Galatasaraylı Alex Telles, Marcao ve Fernando bulunuyor.

Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Fas'ın kalecisi Bono ve hücum oyuncusu En-Nesyri, Sevilla'da forma giyiyor.

Dünya Şampiyonu Arjantin'in kadrosunda yer alan Acuna ve Montiel de Sevilla'da oynuyor.

Onun dışında Kouassi, Ivan Rakitic, Eric Lamela, Suso, ve Papu Gomez gibi yıldızlara sahip.

Temsilcimiz, 2007/08 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşı karşıya gelmiş, ilk maçı 3-2 kazanırken, rövanşı deplasmanda 3-2 kaybetmişti. Seri penaltı vuruşlarına giden maçta Sarı-Lacivertliler, rakibini geçerek adını Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yazdırmayı başarmıştı.

AVRUPA LİGİ'Nİ EN ÇOK KAZANAN TAKIM
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Fenerbahçe, bu turnuvadaki başarısı ile dikkat çekti. İspanyol ekip, Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım ünvanını taşıyor. Bu kupayı 6 kez kaldırmayı başaran takıma en yakın kulüpler 3'er kez kazanarak Atletico Madrid, Inter, Liverpool ve Juventus oldu.

LİGDE KÖTÜ GİDİYOR
İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısını lige yansıtamadı. La Liga'da kötü bir dönemden geçen takım, düşme potasından uzaklaşma çabası içinde.

Geride kalan 22 haftada 6 kez kazanabilen Sevilla, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 25 puan topladı ve düşme hattının sadece 3 puan önünde, ligin 12. sırasında yer aldı.

Avrupa Ligi'nde ilk maç 9 Mart'ta İspanya'da oynanacak, rövanş maçı ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
1
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
2
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
3
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
4
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
5
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
6
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
7
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
﻿Nevşehir’de boşanmalar artıyor
﻿Nevşehir’de boşanmalar artıyor
﻿Nevşehir’de boşanmalar artıyor
﻿Nahl suresi ne anlama geliyor?
﻿Nahl suresi ne anlama geliyor?
﻿Nahl suresi ne anlama geliyor?
﻿Deprem gerçeği çocuklara nasıl anlatılmalı
﻿Deprem gerçeği çocuklara nasıl anlatılmalı
﻿Deprem gerçeği çocuklara nasıl anlatılmalı
﻿Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın kaputuna uçtu
﻿Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın kaputuna uçtu
﻿Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın kaputuna uçtu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.