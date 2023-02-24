İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Sevilla. Kadrosunda tanınan isimler var

Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin rakibi Sevilla oldu.

Sevilla'nın kadrosunda Süper Lig'de oynamış eski Galatasaraylı Alex Telles, Marcao ve Fernando bulunuyor.

Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Fas'ın kalecisi Bono ve hücum oyuncusu En-Nesyri, Sevilla'da forma giyiyor.

Dünya Şampiyonu Arjantin'in kadrosunda yer alan Acuna ve Montiel de Sevilla'da oynuyor.

Onun dışında Kouassi, Ivan Rakitic, Eric Lamela, Suso, ve Papu Gomez gibi yıldızlara sahip.

Temsilcimiz, 2007/08 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşı karşıya gelmiş, ilk maçı 3-2 kazanırken, rövanşı deplasmanda 3-2 kaybetmişti. Seri penaltı vuruşlarına giden maçta Sarı-Lacivertliler, rakibini geçerek adını Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yazdırmayı başarmıştı.

AVRUPA LİGİ'Nİ EN ÇOK KAZANAN TAKIM

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Fenerbahçe, bu turnuvadaki başarısı ile dikkat çekti. İspanyol ekip, Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım ünvanını taşıyor. Bu kupayı 6 kez kaldırmayı başaran takıma en yakın kulüpler 3'er kez kazanarak Atletico Madrid, Inter, Liverpool ve Juventus oldu.

LİGDE KÖTÜ GİDİYOR

İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısını lige yansıtamadı. La Liga'da kötü bir dönemden geçen takım, düşme potasından uzaklaşma çabası içinde.

Geride kalan 22 haftada 6 kez kazanabilen Sevilla, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 25 puan topladı ve düşme hattının sadece 3 puan önünde, ligin 12. sırasında yer aldı.

Avrupa Ligi'nde ilk maç 9 Mart'ta İspanya'da oynanacak, rövanş maçı ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.