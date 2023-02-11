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Avrupa Olimpiyat Komiteleri'nden destek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye ve Suriye'ye bir milyon dolar bağış yapılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:52
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Avrupa Olimpiyat Komiteleri'nden depremzedelere destek

Avrupa Olimpiyat Komiteleri'nden destek
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Komitenin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre IOC, Asya Olimpiyat Konseyi (OCA), Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve Olimpik İltica Vakfından (ORF) oluşan Olimpik Hareket, doğal afetten etkilenen bölgelerdeki olimpiyat topluluğu ile yerel halka yardım etmek amacıyla bir milyon dolar bağış yapılmasına karar verdi.

Türkiye'nin güneydoğu bölgesi ve Suriye'yi etkileyen depremlerin yol açtığı can kaybı ve yıkımdan büyük üzüntü duyduğunu belirten IOC Başkanı Thomas Bach, "Türkiye ve Suriye'nin olimpiyat komitesi başkanlarından depremin olimpiyat camiası üzerindeki etkileri hakkında bilgi aldım. Maalesef kurbanlar arasında olimpiyat topluluğundan çok sayıda sporcu ve üye var. Birçoğu evlerini kaybetti ve spor altyapısı ağır hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat topluluğu üyelerini en iyi nasıl destekleyebilecekleri konusunda düşündüklerini kaydeden Bach, "Görüşmeler sonucunda OCA, EOC ve ORF ile derhal harekete geçme konusunda anlaştık. Türkiye'de ilk acil yardımımız, sahadaki Olimpik İltica Vakfı ve paydaşları aracılığıyla yönlendirilecek. Suriye'de ise etkilenen bölgelere erişimi olan uluslararası sivil toplum ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla çalışacağız. Şu anda en büyük ihtiyacın gıda, ilaç ve çadır olduğunu öğrendik." değerlendirmesinde bulundu.

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