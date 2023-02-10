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Sivasspor'un depremzedelere yardım tırları yola çıktı

Sivasspor, "Asrın felaketi"nden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 21:01
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Sivasspor'dan depremzedelere destek

Sivasspor'un depremzedelere yardım tırları yola çıktı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım kampanyası düzenledi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen söz konusu depremlerin tüm ülkeye yasa boğduğu belirtildi.

Bölgedeki depremzedeler için Sivasspor'un da harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, felaketten etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarına başlayan kulübümüz, ilk etapta yapılan nakdi ve diğer yardımlardan sonra bugün ise erzak kolisini taşıyan 2 tırımızı Hatay ilimize gönderdi." ifadeleri kullanıldı.

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