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Liverpool ve Everton'dan depremzedelere destek

Liverpool ve Everton, derbi formalarını depremzedeler için satışa çıkaracak.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 20:55
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İngiltere'nin 2 ünlü kulübünden flaş karar

Liverpool ve Everton'dan depremzedelere destek
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İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Everton, 13 Şubat Pazartesi günü oynayacakları derbi maçta giyilecek formaların, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.

İki kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Merseyside" derbisi olarak bilinen mücadelede giyilecek formaların imzalanarak açık artırmada satılacağı kaydedildi.

Açıklamada, elde edilen gelirin Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlere gönderileceği belirtildi.

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