Nuri Şahin ve eşi depremzede çocuklara koştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra depremzede çocuklara ve ailelere tesislerini açan Antalyaspor, psikolojik destek vermeye de başladı.

Görevlendirilen psikologlar özellikle çocuklarla ilgilenirken; başkan Aziz Çetin ve eşi, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve eşi, futbolcular Veysel Sarı, Güray Vural ve eşleri ile Doğukan Sinik ve Mustafa Erdilman, Hasan Subaşı Tesisleri’nde çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler.

Çocukların aileleri ile sohbet eden futbolcular ve eşleri ne zaman ihtiyaç duyulursa yanlarında olduklarını bildirdiler.

Çocuklar için animasyon ekibi de getirildi.