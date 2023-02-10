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Nuri Şahin ve eşi depremzede çocuklara koştu

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, eşiyle birlikte tesislerde kalan depremzedelere gitti. Futbolcular da ziyarette yer aldı

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 21:31
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Antalyaspor'dan depremzedelere destek

Nuri Şahin ve eşi depremzede çocuklara koştu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra depremzede çocuklara ve ailelere tesislerini açan Antalyaspor, psikolojik destek vermeye de başladı.

Görevlendirilen psikologlar özellikle çocuklarla ilgilenirken; başkan Aziz Çetin ve eşi, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve eşi, futbolcular Veysel Sarı, Güray Vural ve eşleri ile Doğukan Sinik ve Mustafa Erdilman, Hasan Subaşı Tesisleri’nde çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler.

Çocukların aileleri ile sohbet eden futbolcular ve eşleri ne zaman ihtiyaç duyulursa yanlarında olduklarını bildirdiler.

Çocuklar için animasyon ekibi de getirildi.

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