Avrupa şampiyonu Buket Kaya kazaya kurban gitmişti! Ailesi 4 milyon TL'ye şikayetinden vazgeçince sanık tahliye oldu

Kayseri'de Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya'nın içinde bulunduğu otomobil bir TIR'a arkadan çarpmıştı. Kazada Kaya hayatını kaybederken aracın sürücüsü tutuklanmıştı. İlk duruşmada taraflar şikayetçi olmayınca tutuklu Ramazan Öner tahliye oldu. Öner'in avukatı, müvekkilinin yakınları tarafından Kaya'nın ailesine 4 milyon TL ödendiğini ve şikayetten vazgeçildiğini söyledi.

Kayseri'deki kaza geçen yıl 22 Ekim'de, Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan Öner yönetimindeki otomobil, K.Ö. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu milli sporcu Buket Kaya öldü, Ramazan Öner ile araçtaki M.T. yaralandı. TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, gözaltına alınan Ramazan Öner tutuklandı. 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, Ekim 2022'de de Balkan Şampiyonu olan Buket Kaya'nın cenazesi de Talas ilçesinde toprağa verildi.