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  • Trabzonspor'un UEFA'da Kızılyıldız'ı nasıl yenebileceğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

Trabzonspor'un UEFA'da Kızılyıldız'ı nasıl yenebileceğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

Ligde ve Avrupa kupalarında aldığı sonuçlarla sıkıntılı günler yaşayan Trabzonspor için kader haftası.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 13:21
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Avrupa ve Ligde aldığı sonuçlarla sıkıntılı günler yaşayan Trabzonspor'un Kızılyıldız maçında ne yapması gerektiğini Cevat Kol açıkladı

Trabzonspor'un UEFA'da Kızılyıldız'ı nasıl yenebileceğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı
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CEVAT KOL / Yeniçağ

Bu akşam Avrupa Ligi H grubundaki ikinci maçında ilk haftayı kendisi gibi puansız kapatan Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Bordo mavililerde gruptaki iddiasını sürdürmesi için tek hedef üç puan. Bir galibiyet bordo mavili camiaya ayrıca  nefes aldıracak. 

Kızılyıldız hafife alınacak bir takım değil. Kendi liginde lider. 9 maçta yenilgisi yok. 7 galibiyet 2 beraberlik almış. Golcü bir takım. 9 maçta 29 gol atmış. Maç başı gol ortalaması 3.2.. Kalesinde sadece 5 gol görmüş. İlginç olan ise 29 golün 10 değişik oyuncu tarafından atılmış olması.

Kısaca gölün kimden geleceği belli değil. Servisleri genellikle İvaniç yapıyor. 

Trabzonspor için tablo biraz karamsar. Ligde istediği yerde değil. Geçtiğimiz yılın şampiyonu 6 maçta 3 galibiyet bir beraberlik 2 yenilgi aldı. 8 gol atıp kalesinde 8 gol gördü. Yeni transferleri ile kadrosunda ciddi değişimler yaşadı. Birlikle hazırlık dönemi geçirmeyen oyuncular çoğunlukta.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Kopenhag ve Adana Demirspor mağlubiyetleri sonrası takımda bir operasyona gidecek mi göreceğiz. Avcı Adanademirspor maçı sonrası, “iyi gitmeyen bazı şeyler var” dedi. Bakalım nasıl bir neşter vuracak.

Trabzonspor, telafisi olmayan bir maça çıkacak. Avcı ve öğrencileri ya camiaya güven verecekleri bir sonuç alacaklar ya da tartışmaların fitilini yeniden ateşleyecekler.

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Yeter
15.09.2022 13:49
Nasıl yenecegini en İnce ayrıntısına kadar anlatmış çok bilgili adam canım.  
 
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