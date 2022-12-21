Gürsel Birsel konuk olduğu televizyon programında konuştu. Senaristliğini yaptığı Avrupa Yakası hakkında konuşan Gürsel Birsel Avrupa Yakasının finaline de açıklık getirdi. Peki, Avrupa Yakası neden final yaptı? Gürse Birsel Avrupa Yakası finali hakkında ne dedi?

Gülse Birsel, geçtiğimiz akşam Candaş Tolga Işık’ın programına konuk oldu. ‘Avrupa Yakası’na ilişkin sorularına yanıt veren Gülse Birsel, “Avrupa Yakası’nı biz bitirdik. Altıncı sezonda 190’ıncı bölümde bitti. Ben dedim ki; ‘Artık Burhan Altıntop’a, Aslı’ya şuna buna yazabileceğim bir hikâye kalmadı. Engin ve ben de çok yorulmuştuk. Birinci oluyorduk, kanal ne diyeceğini şaşırdı. Israr ettiler ama yapmak istediğimiz başka işler vardı. Hatta Avrupa Yakası sonsuza kadar sürebilirdi ama 190 bölümü şanıyla şerefiyle…Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

Gürse Birsel sözlerinin devamında ise, “Plato Film, laf arasında sen bize bir dizi yaz demişti. Ben yazayım dedim ve yazdım. Sonrasında Sinan Çetin’de onu unutmuş. Diziyi kanala götürdük. Atv baktı dedi ki; ‘Gülse sana söylemeye de kıyamıyoruz ama bunu kimse seyretmez. Çok AB grubu bir iş. Çok tatlı bir iş, biz seyrederiz ama seyircimiz seyretmez’ dediler. Sonra ‘Senin güzel hatırın için 7-8 bölüm gidelim zaten yaz gelecek, koyalım bakalım belki seyreden olur’ dendi. Hemen birinci bölümden birinci olduk” dedi.

Candaş Tolga Işık'ın "Burhan Altıntop hiç aklından geçmedi mi ayrı bir proje olarak?" sorusunu yanıtlayan Gürse Birsel, "Yapılabilirdi, çok da talep olduğunu biliyorsun, yapımcılardan, sinemacılardan ve kanallardan. Defalarca konuştuk da bunu Engin'le. Her seferinde şu noktaya geldik. Biz doyduk. Bizi artık heyecanlandırmıyor. O kadar çok hikaye yazdım ki Burhan Altıntop'a" dedi.

Avrupa Yakası’na başladığı dönemde Türkiye’deki dizilerin 42-43 dakika olduğunu belirten Gülse Birsel, “Şu ana kadar 350 bölüm dizi yazdım. En son televizyonda Jet Sosyete’yi 160 dakika civarında bıraktım. Artık hani kalıcı bir hastalığa yakalanmama çok az bir vakit vardı. Oradan, başka bir dijital platforma geçtik ve son sezonu orada yaptık. En güzeli de son sezonumuzdur” ifadelerini kullandı.