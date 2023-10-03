Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali hayran fotoğrafıyla ortaya çıktı

‘Avrupa Yakası’ dizisinde canlandırdığı ‘kapıcı Gaffur’ karakteriyle bir döneme damgasını vuran oyuncu Peker Açıkalın, yıllar sonra ortaya çıktı. Sakal bırakan ve kilo alan 59 yaşındaki oyuncunun son hali gündem oldu.

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali hayran fotoğrafıyla ortaya çıktı

Peker Açıkalın, bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Son olarak 2018 yılında vizyona giren 'Baba 1.5' adlı filmde rol alan Açıkalın son hali görenleri şaşırttı.

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Kilo alan ve sakallarını uzatan Peker Açıkalın, yeni görüntüsüyle onu hayranlarının bile tanımakta zorlanacağı bir görüntüye bürünmüş.

Bir hayranı ile çekildiği fotoğraf sayesinde son hali ortaya çıkan Peker Açıkalın'ın sakallarındaki beyazlar da dikkat çekti.

İşte, Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali:

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