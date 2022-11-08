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Avrupa'da 15 bin kişi bu yüzden öldü. DSÖ çarpıcı veriyi açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da yaz mevsiminde etkili olan sıcak hava dalgalarının, en az 15 bin kişinin canına mal olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 17:44
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Avrupa'da 15 bin kişi sıcak hava dalgaları yüzünden öldü. DSÖ çarpıcı veriyi açıkladı

Avrupa'da 15 bin kişi bu yüzden öldü. DSÖ çarpıcı veriyi açıkladı
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AA’nın haberine göre; Korkutan veriyi, Dünya Sağlık Örgütü bildirdi. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına dair istatistikleri paylaştı.
Kluge, "Ülkelerin paylaştığı verilere göre 2022'deki sıcak hava nedeniyle en az 15 bin kişi hayatını kaybetti." dedi.

Sıcak hava dalgalarının İspanya'da yaklaşık 4 bin can kaybına yol açtığını belirten Kluge, Portekiz'de yaklaşık 1000, İngiltere'de 3 bin 200 ve Almanya'da 4 bin 500 civarında kişinin aynı nedenle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kluge, etkili tedbirler alınmadığı sürece sıcak hava dalgaları ve aşırı sıcakların ilerleyen yıllarda daha fazla ölüme yol açacağı uyarısında bulundu.

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