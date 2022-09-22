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DSÖ daha ölümcül diyerek uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bulaşıcı olmayan kanser ve diyabet gibi hastalıkların, bulaşıcı hastalıklara kıyasla daha ölümcül hale geldiğini bildirdi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 08:05
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DSÖ'den bulaşıcı olmayan hastalık uyarısı. Daha ölümcül

DSÖ daha ölümcül diyerek uyardı
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Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı raporda, bulaşıcı olmayan kalp ve akciğer hastalıklarıyla kanser ve diyabet gibi hastalıklar nedeniyle meydana gelen ölümler incelendi.

Rapora göre, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalıkları yılda 41 milyon kişinin yaşamına mal oldu.

Ayrıca 2019'da bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle 70 yaş altı 17 milyon kişi zamansız hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 86'sı düşük veya orta gelirli ülkelerde görüldü.

Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklı can kayıplarının, bulaşıcı hastalıklara oranla daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Raporda ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bulaşıcı olmayan hastalıkların oluşturduğu tehditlerin gerçek boyutu, bu raporla bir kez daha anlaşılmıştır" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için tüm dünyada uygulanabilen masrafsız yöntemlerin bulunduğuna dikkati çekerek, önlemler alınmazsa bu tür hastalıkların yüzyılın en büyük tehlikesi haline gelebileceği uyarısında bulundu.(AA)

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vatandaş rıza
22.09.2022 08:22
dsö küresel ilaç şirketlerin taşeronu haline geldi. hani korona korona diye bağırıyorlardı. ne oldu? grip'i abarttılar adını korona koyup milleti içeri tıktılar.  
 
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