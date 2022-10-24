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8 Yıl içinde 500 milyon insan ölebilir, DSÖ açıkladı

Pademi milyonlarca insanı evlerine hapsetti. O zorunlu hapis hayatı yine o milyonlarca insanı bir sorunla karşı karşıya bıraktı. O sorunun adı, hareketsizlik ve çok ciddi biçimde hhayatı etkiliyor. Adeta ölüme sürüklüyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:12
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DSÖ’den korkutan rapor: Milyonların ölümüne yol açabilir

8 Yıl içinde 500 milyon insan ölebilir, DSÖ açıkladı
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Dünya Sağlık Örgütü, ilk defa hareketsizliğin etkileri üzerine küresel rapor hazırladı. Raporda dünyada yetişkin nüfusun yüzde 80’den fazlasının yeterli fiziksel aktiviteye sahip olmadığına dikkat çekildi.

Raporda, “2030 yılına kadar yaklaşık 500 milyon kişi fiziksel hareketsizlik nedeniyle kalp krizi, obezite, diyabet gibi çok ciddi hastalıklar yaşayacak.” denildi.

Uyarı ciddi! DSÖ'den yapılan açıklamada, hükümetler acil önlem alıp insanları daha fazla harekete teşvik etmezse yarım milyar kişinin kalp krizi, obezite, diyabet ve diğer ağır ve ölümcül hastalıklarla karşı karşıya kalacağını bildirildi. Örgüt açıklamasında, insanları koltuktan kalkıp harekete yöneltmemenin maddi açıdan da büyük yük oluşturacağını, sağlık maliyetinin 27 milyar dolar artacağını söyledi.

DSÖ'nün ilk defa hareketsizliğin etkileri üzerine hazırladığı küresel rapora göre dünyada da geniş yankı uyandırdı. Yetişkin nüfusun yüzde 80'den fazlası yeterli fiziksel aktiviteye sahip değil. Türkiye dahil 194 ülkenin verilerine göre, hükümetlerin sporu ve hareketi teşvik etmek için yürüttüğü çalışmalar da çok yavaş ve sağlık hizmetleri gelecek yıllarda bu durumdan büyük yara alabilir.

DSÖ Genel Sekreteri Dr. Adhanom Ghebreyesus “Daha fazla ülkenin insanları yürümeye, spora ve diğer fiziksel aktivitelere teşvik etmesine ihtiyacımız var” diye konuştu.

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