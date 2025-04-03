Avrupa'da deprem: Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekiliyor

UCM, Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardı. Bu karar, uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı. Macaristan hükümeti, tutuklama emrini "küstahça" ve "siyasi" olarak nitelendirerek, Netanyahu'yu ülkeye davet etti ve tutuklama emrini görmezden geleceğini belirtti.

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MACARİSTAN'IN UCM'DEN AYRILMA SÜRECİ VE GEREKÇELERİ

Başbakan Viktor Orbán'ın başdanışmanı Gergely Gulyás, hükümetin UCM'den ayrılma sürecini başlatacağını duyurdu. Gulyás, Macaristan'ın Roma Statüsü'nü imzaladığını ancak bunun Macar yasalarına dahil edilmediğini, bu nedenle UCM kararlarının Macaristan'da uygulanamayacağını savundu. Orbán, mahkemenin siyasi bir araç haline geldiğini ve kararlarının tarafsız olmadığını öne sürdü.

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ULUSLARARASI TEPKİLER VE AVRUPA'DAKİ BÖLÜNMELER

Macaristan'ın bu kararı, Avrupa Birliği içinde farklı tepkilere yol açtı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Macaristan'ın tutumunu eleştirerek, uluslararası ceza hukukunun önemine vurgu yaptı. İspanya ve İrlanda gibi ülkeler, UCM'nin kararlarına uyacaklarını belirtirken, Fransa ve Almanya gibi bazı ülkeler daha temkinli açıklamalar yaptı. Bu durum, Avrupa'da UCM kararlarına yönelik bölünmeleri gözler önüne serdi.

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İSRAİL VE NETANYAHU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Macaristan'ın desteğini memnuniyetle karşıladı ve Orbán'a teşekkür etti. Netanyahu, UCM'nin kararını "absürt ve yanlış" olarak nitelendirerek, İsrail'in kendini savunma hakkının göz ardı edildiğini savundu. İsrail, UCM'nin yetkisini tanımadığını ve kararlarını reddettiğini belirtti.

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UCM'NİN GELECEĞİ VE ULUSLARARASI ADALETİN DURUMU

Macaristan'ın UCM'den ayrılma kararı, uluslararası adalet mekanizmalarının etkinliği ve tarafsızlığı konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi kuruluşlar, bu tür adımların küresel insan hakları standartlarını zayıflatabileceği konusunda uyarılarda bulundu. UCM'nin otoritesi ve geleceği, üye ülkelerin desteği ve iş birliğiyle doğrudan bağlantılı olduğundan, bu tür ayrılmalar mahkemenin etkinliğini sorgulatıyor.

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ŞİMDİ NE OLACAK?

Macaristan'ın UCM'den ayrılma kararı ve Netanyahu'yu ağırlaması, uluslararası hukuk ve diplomasi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, uluslararası adalet mekanizmalarının işleyişi, devletlerin egemenlik hakları ve siyasi çıkarları arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açtı. Avrupa Birliği içinde ve küresel düzeyde, UCM'nin rolü ve etkinliği üzerine süregelen tartışmaların daha da derinleşmesi bekleniyor.