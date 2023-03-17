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Euro Bölgesi'nde enflasyon sürpriz yapmadı: Yıllık bazda yüzde 8,5

Euro Bölgesi'nde enflasyon şubat ayında beklentilere paralel olarak yıllık yüzde 8,5 olarak gerçekleşti, sürpriz olmadı. Bölgede ocak ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 8,6 olmuştu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:28
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Avrupa'da enflasyon sürpriz yapmadı. Yıllık yüzde 8,5 olarak açıklandı

Euro Bölgesi'nde enflasyon sürpriz yapmadı: Yıllık bazda yüzde 8,5
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 8,5 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nin öncü verilerinde de şubat ayı enflasyonu yıllık yüzde 8,5 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

Euro Bölgesi'nde şubatta enflasyon bir önceki aya kıyasla da yüzde 0,8 arttı.

AB'de de ocakta 10 olan enflasyon şubatta yüzde 9,9 seviyesinde ölçüldü.

Enflasyon, geçen yılın şubat ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 5,9, AB'de ise yüzde 6,2 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 3,1'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,02'si hizmetler, yüzde 1,74’ü enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 1,64’ü enerjiden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, şubat ayında Macaristan'da yüzde 25,8, Letonya'da yüzde 20,1, Çekya'da yüzde 18,4, Estonya'da yüzde 17,8, Polonya ve Litvanya'da yüzde 17,2, Slovakya'da yüzde 15,4, Bulgaristan'da yüzde 13,7, Romanya'da yüzde 13,4, Hırvatistan'da yüzde 11,7, Avusturya'da yüzde 11 oldu.

Böylece, AB üyesi 11 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.

Söz konusu dönemde enflasyon, İtalya'da yüzde 9,8, İsveç'te yüzde 9,7, Slovenya'da yüzde 9,4, Almanya'da yüzde 9,3, Hollanda'da yüzde 8,9, Portekiz'de yüzde 8,6, Danimarka'da yüzde 8,3, İrlanda'da yüzde 8,1, Finlandiya'da yüzde 8, Fransa'da yüzde 7,3, Malta'da yüzde 7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6,7, Yunanistan'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 6, Belçika'da yüzde 5,4, Lüksemburg'da yüzde 4,8 seviyesinde belirlendi.

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