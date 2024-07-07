Avrupa'daki konsere Türk bayrağı ile çıkan Ezhel gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'daki konsere Türk bayrağı ile çıkan Ezhel gündem oldu

Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Ezhel, Avrupa'da verdiği bir konserde Türk bayrağıyla sahneye çıktı. Konserde yaptığı konuşmada Ezhel, 'Öz teröristiniz, Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor' sözleriyle dikkat çekti.

Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Ezhel, Avrupa'da verdiği bir konserde Türk bayrağı taşıyarak sahneye çıktı ve izleyicilere Türkçe şarkılar seslendirdi. Ancak konserin ilerleyen dakikalarında yaptığı konuşma, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Ezhel'in konserde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler dikkat çekti. Sanatçı, 'Öz teröristiniz, Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor' şeklindeki sözleriyle izleyiciler arasında farklı yorumlara yol açtı. Bazıları bu sözleri sanatın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirirken, bazıları ise bu tür ifadelerin provokatif olduğunu düşündü.

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