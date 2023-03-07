﻿Avrupa kulüplerinin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda. Bonservisi belli oldu

Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu attığı enfes gol ve başarılı performansıyla bir kez daha öne çıktı. Tam 17 maçtır sarı kart sınırında oynayan ancak cezalı duruma düşmeyen, sergilediği yüksek performans ve konsantrasyonla herkesin gönlünde taht kuran başarılı futbolcunun bonservisi belirlendi.

YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Son 2 sezonda kariyerinde ciddi bir çıkış yakalayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon özelinde ise teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. Portekizli hoca ile birlikte hem fiziksel olarak hem de oyun görüşü anlamında gelişim gösteren 23 yaşındaki oyuncu, yükselişini sürdürüyor.

İNGİLİZLERDEN YAKIN MARKAJ

Son yıllarda transfer dönemlerinde Avrupa'ya önemli futbolcularını ihraç eden sarı-lacivertlilerde artık sırada Ferdi Kadıoğlu bulunuyor. Milli yıldız, şampiyonluk yarışında, Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla eşleşmesinde ve gelecek haftalarda takımın en önemli isimlerinden biri konumunda. Ferdi Kadıoğlu'nu son olarak Kayseri maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ve Brighton'un temsilcileri izledi.

25 MİLYON EURO FİYAT BİÇİLDİ

Ferdi'nin piyasasının farkında olan Sarı-Lacivertli kurmaylar, 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncusu için âdeta tok satıcıyı oynuyor. Sağ bek ve sol bek dışında yüksek teknik becerisi sayesinde orta sahada da görev yapabilen Ferdi için Fenerbahçe 25 milyon Euro bonservis bedeli belirlemiş durumda...

EN PAHALISI OLACAK

Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda 25 milyon Euro ve üstü bir bonservis bedeliyle transfer olması hâlinde Süper Lig'den satış yapan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçmeyi de başaracak.