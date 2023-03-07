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UEFA'dan Sevilla Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş karar

UEFA'nın Sevilla Fenerbahçe maçını yüksek riskli maç ilan ettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 13:24
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Sevilla Fenerbahçe maçı için alarm

UEFA'dan Sevilla Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş karar
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü İspanya'da oynayacağı Sevilla maçıyla ilgili çarpıcı bir karar alındı.

UEFA'nın Sevilla-Fenerbahçe karşılaşmasını yüksek riskli maç ilan ettiği belirtildi.

Buna göre Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu, Sanchez Pizjuan Stadı'ndaki mücadeleyi riskli kategoriye aldı. 

İspanyol basınındaki haberlere göre maç için adeta bir polis ordusu görev yapacak. 

Ambulansların yanı sıra çok sayıda doktor, hemşire ve acil tıp teknisyeni ile birlikte yerel polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri de karşılaşma boyunca hazır olacak.

Maçı 3 bin civarında Fenerbahçeli taraftarın da izlemesi bekleniyor. Sevilla taraftarlarıyla Fenerbahçe taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi için kent genelinde de sıkı kontroller uygulanacak.

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