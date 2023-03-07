Galatasaraylılar çılgına döndü. Jesus'a sert tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz'in A Bola gazetesinde çıkan demecinde Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekildiğini hatırlatıp şampiyonluk için play-off önerisi sundu.

Ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynayacak takımların 3-0 hükmen galip ilan edilmesinin yanlış bir karar olduğunu ileri süren Jesus, "Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir play-off oynamalı. Ancak bu seçeneğin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında herhangi bir fikrim yok" dedi.

Bu açıklamanın Türkiye'de de yayınlanmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar adeta çılgına döndü.

Sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yapıldı. Paylaşımlarda Jesus'e sert tepki gösterildi.