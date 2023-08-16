Avrupa'nın gözü Uğurcan Çakır'da. İspanyol devi peşine düştü

Adı bir dönem Galatasaray’la da anılan Trabzonspor'un kaptanı ve as kalecisi Uğurcan Çakır için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Avrupa'nın gözü Uğurcan Çakır'da. İspanyol devi peşine düştü

Trabzonspor’un kaptanı ve A Milli takım oyuncusu Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerince takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Ligue 1 ekiplerinden Nantes’in transfer teklifi yaptığı 27 yaşındaki file bekçisi için bu kez de La Liga ekibi Sevilla resmi temasa geçti.

DHA’nın haberine göre; Trabzonspor’a başarılı eldiven için ilgi kağıdı gönderilirken, Uğurcan’ın transferi için bordo mavili kulübe istenen şartlar soruldu. İspanyol ekibi, Trabzonspor’dan alacağı yanıta göre Uğurcan’ın transferi için girişimlere başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde Nantes’in de resmi olarak temasa geçtiği Trabzonspor’a, Uğurcan’ın transferi için 5 milyon Euro teklif edilmişti. Rakamı düşük bulan bordo mavili yönetim bu teklifi geri çevirmişti.

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