Avrupa'ya girişte ikinci sınıf insan muamelesi gören Türk genci isyan etti. Türk pasaportunu iki paralık ettiler

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
Fransa'ya giderken adeta ikinci sınıf insan muamelesi gören Türk vatandaşı "Gerçekten bıktım. Böyle muamele, bu üçüncü sınıf muamele olamaz yani." sözleriyle tepki gösterdi.

Türk vatandaşlarının Avrupa'ya girişlerde adeta ikinci sınıf insan muamelesi görmesine bir Türk genci tepki gösterdi.

Tüm belgeleri tam olmasına ve defalarca kez Fransa'ya girmesine karşın birçok soru sorulduğunu belirten Türk vatandaşı "Böyle 3. sınıf muamele olamaz" sözleriyle isyan etti.

Türk vatandaşı genç kız, bu duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Avrupa girişlerindeki sorgudan bıktım artık. Elimde 5 yıllık vize var. 3 yılını kullanmışım. Bin kere Fransa'ya girmiş çıkmışım, Fransa'dan almışım. Bana diyor ki 'En son Fransa'ya ne zaman girdiniz', söylüyorum ne zaman girdiğimi. 'Neden Belçika'dan çıktınız' diyor. Yahu size ne? Siz Schengen bölgesi değil misiniz? İstediğim yerden çıkarım.

Ondan sonra sanırım 6 ay içerisinde 90 gün kalıp kalmadığıma bakıyor. Kalmadığım da belli. Onu da gördü, ondan sonra 'Niye Belçika'dan çıkıyorsun' diyor. Gezmek için çıkıyorum ya. Gerçekten bıktım. Böyle bir şey olamaz. Böyle muamele, bu üçüncü sınıf muamele olamaz yani."

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