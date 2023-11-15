Avuç içindeki "M" harfi ne anlama geliyor? Avucunuzu dikkatle inceleyin

Avuç içinde "M" harfi şeklindeki çizgiler, kirolojide en sık karşılaşılan işaret olarak karşımıza çıkar. Bu çizgiler ne anlama gelir ve sahibini nasıl karakterize eder? İşte detaylar...

Avuç içindeki "M" harfi ne anlama geliyor? Avucunuzu dikkatle inceleyin

Genel olarak, eldeki "M" harfi iyi bir işarettir ve ne kadar belirgin olursa o kadar iyidir. Kirolojinin diğer okült bilimlerle yakından ilişkisi olduğundan, bu sembolün anlamını birkaç yönüyle ele alalım.

Avuç içindeki "M" harfi, kirolojideki üç ana çizgi sayesinde oluşur: yaşam çizgisi, zeka çizgisi ve kalp çizgisi. İşte bu yüzden bu işaret özel bir anlam taşır. Kirolojiye göre, "M" harfi maddi dünyanın, başarının ve büyük fırsatların işareti olarak yorumlanır. Kariyerde, iş dünyasında ve parada şans sembolüdür.

Ayrıca bu, kişinin belirli bir faaliyet alanında büyük bir yeteneğe sahip olduğu ve bu alanda büyük başarılara ulaşabileceği anlamına gelir.

Diğer yandan, bu sembolün her iki elde de bulunması ve en önemlisi sol ve sağ avuç içlerinde "M" harfinin aynı olması durumunda, bu iyi bir işaret değildir. Bu, insanın doğduğu şeyle bu dünyayı terk edeceği anlamına gelir. Burada gelişim ve hedef odaklılık eksikliği görülüyor. Eğer "M" harfi sadece aktif elde (yani sağ elde sağ el kullanıcısı) bulunuyorsa, bu, kişinin hayattaki her şeyi kendisinin başardığı anlamına gelir.

Runolojiye inanırsanız, avuç içindeki bu harf, Ehwaz adında bir run işaretine benzer. Bu run, hayatta daha iyi değişikliklere, başarıya, kendini geliştirme çabasına, gelişme, sonuna kadar gitme ve zorluklardan korkmama, kararlılık ve enerjiyi işaret eder.

Ve eğer halk inanışlarına inanırsanız, avuç içindeki "M" harfi hayattaki tüm yolları açar, çünkü bu işaretin sahipleri hayattan ne istediklerini bilir ve hedeflerine ulaşırlar.

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